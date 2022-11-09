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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

صدى البلد

مواعيد مباريات اليوم.. تقام اليوم العديد من اللقاءات الهامة، والتي تأتي أبرزها مواجهة مانشستر سيتي أمام تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية، ومواجهة ليفربول أمام ديربي كاونتي، كما يواجه بيراميدز نظيره جمعية نيجيليك في الكونفيدرالية الإفريقية.

مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة
 

أرسنال ضد برايتون- الساعة 9:45 مساء

ساوثهامتون ضد شيفيلد وينزداي- الساعة 9:45 مساء

وست هام يونايتد ضد بلاكبيرن روفرز- الساعة 9:45 مساء

 نوتينجهام فورست ضد توتنهام- الساعة 9:45 مساء

نيوكاسل يونايتد ضد كريستال بالاس- الساعة 9:45 مساء

وولفرهامبتون ضد ليدز يونايتد- الساعة 9:45 مساء

ليفربول ضد ديربي كاونتي- الساعة 10 مساء على قناة be IN Sports 2 HD Premium

مانشستر سيتي ضد تشيلسي- الساعة 10 مساء على قناة  be IN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الكونفيدرالية الإفريقية
 

الصفاقسي  ضد أسكو كارا - الساعة 4 مساء

فيوتشر ضد بريميرو دي اوجوستو- الساعة 6 مساء

الإفريقي ضد يانج أفريكانز- الساعة 6 مساء

أف سي روايالز ضد مازيمبي - الساعة 7 مساء

اتحاد الجزائر ضد كاب تاون- الساعة 7 مساء

بيراميدز ضد جمعية نيجيليك- الساعة 7 مساء

الجيش الملكي ضد دجوليبا - الساعة 9 مساء

النصر الليبي ضد ريفرز يونايتد - الساعة 9 مساء

نهضة بركان ضد الاتحاد المنستيري- الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

ألميريا ضد خيتافي- الساعة 8 مساء

إشبيلية ضد ريال سوسيداد - الساعة 8 مساء

إسبانيول ضد فياريال- الساعة 9 مساء

ريال ماريوكا ضد أتليتكو مدريد- الساعة 10:30 مساء على قناة be IN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

ساسولو ضد روما- الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ليتشي ضد أتلاتنا- الساعة 7:30 مساء

 فيورنتينا ضد ساليرنيتانا- الساعة 9:45 مساء

تورينو ضد سامبدوريا- الساعة 9:45 مساء

انتر ميلان ضد بولونيا- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 

كولن ضد باير ليفركوزن- الساعة 7:30 مساء

لايبزيج ضد فرايبورج- الساعة 9:30 مساء

يونيون برلين ضد أوجسبورج- الساعة 9:30 مساء

آينتراخت فرانكفورت ضد هوفنهايم - الساعة 9:30 مساء

شالكه 04 ضد ماينز 05- الساعة 9:30 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية
 

الكاميرون ضد جامايكا- الساعة 7 مساء

ألبانيا ضد قطر- الساعة 7:30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري التونسي
 

أمل حمام سوسة ضد الترجي- الساعة 3:30 مساء

اتحاد تطاوين ضد الملعب التونسي- الساعة 3:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الجزائري
 

نادي بارادو ضد وفاق سطيف- الساعة 4 مساء

مواعيد مباريات مواعيد مباريات كأس الرابطة الإنجليزية مواعيد مباريات الكونفيدرالية الإفريقية مواعيد مباريات الدوري الإسباني مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات اليوم

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