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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أهيرا الإيطالية تكشف عن أول SUV كهربائية لها موديل 2025

آهيرا
آهيرا

قدمت  الصين  والولايات المتحدة الأمريكية ما يصل إلى ألف شركة ناشئة متخصصة في السيارات الكهربائية خلال العقد الماضي ، على الجانب الآخر كانت القوة الإبداعية التقليدية المعروفة في صناعة السيارات بإيطاليا كانت تحتضر حتى وقت قريب ويبدو أنها على وشك العودة بقوة مرة أخرى.

كشفت آهيرا AEHRA لأول مرة في ميلانو عن سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم كهربائية بالكامل وتعمل بالبطاريات تزن أقل من 4 آلاف رطل تم تصميمها خصيصا لتوفير بديل أوروبي قوي ومنافس لسيارة لوسيد إير ، بالإضافة إلى سيارات تسلا الافخرة الأخرى وتتوقع الشركة المبتدئة أن تنافس بقوة مرسيدس بنز  EQS و BMW i7، وهي تتمزي بتصميم درامي مختلف كليا عن كل سيارات الـ SUV الموجودة على الساحة من خلال شكلها البيضاوي و غطاء العمود المائل بحدة للأسفل وهو ما لا نراه في سيارات الدفع الرباعي.

تم تصميم آهيرا SUV من قبل رئيس تصميم  لامبورجيني  السابق فيليبو بيريني وهي تبدو في حجمها شبيهة بسيارة لوتس إليتري و  لامبورجيني  أوروس، وأيضا قام فيليبو بتصميم سيارة سيدان بنفس حجم وأبعاد سيارة الدفع الرباعي التي لم تأخذ اسم ولوحة حتى الآن، مع البدء في إنتاج السيارة السيدان والـ SUV بحلول 2025 وليس قبل ذلك

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تخطط Aehra لبناء ما بين 20 ألف و 25 ألف سيارة SUV رياضية متعددة الاستخدامات وسيدان سنويا، بسعر يتراوح بين 160ألف  دولار أمريكي و 180 ألف دولار أمريكي عند نقاط الدخول الخاصة بهم. من المقرر أن تبدأ المبيعات أولا في الأسواق الكبيرة مثل الولايات المتحدة وأوروبا قبل التوسع إلى السوق الأكثر تنوعا في العالم وتنافسية أيضا وهو سوق الصين.

تم تصميم Aehra SUV  من ألياف الكربون ، وستكون كبيرة بما يكفي من الداخل لاستيعاب أربعة ركاب بحجم رياضي كرة السلة من الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية واختصارها NBA كما تعد آهيرا بقوة أداء خارقة.

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