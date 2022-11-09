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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة: نسعى للتوسع في المستشفيات "صديقة البيئة".. فيديو

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن مصر ملتزمة بإجراءات مواجهة التغيرات المناخية، وجعل الممارسات اليومية صديقة للبيئة.

وقال خالد عبد الغفار خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، :"عملنا على تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي لمستشفى صديقة للبيئة".

وأكد وزير الصحة، أننا نسعى لتطبيق ذلك على كثير من المستشفيات، من خلال التخلص الآمن من النفايات واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا الأمر جزء هام جدًا من واجبات الصحة والسكان في إطار تعاملاتها مع التغيرات المناخية.

الصحة صديقة البيئة المستشفيات التغيرات المناخية الطاقة الجديدة

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