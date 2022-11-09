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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغنية بشرى الجديدة 369 تحقق مليون مشاهدة خلال يوم واحد.. فيديو

بشرى
بشرى

تخطت النجمة بشري حاجز المليون مشاهدة باحدث أغانيها "369" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحها بيوم واحد فقط.

أغنية "369" من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري، وتعد الاغنية هي ثاني اغاني البوم "في حتة تالتة" بعد نجاح أول أغانيه "الليل" وتحقيقها ملايين المشاهدات عبر مختلف المنصات.

وكانت بشري ضيفة شرف مهرجان "ضيافة" الذي أقيم منذ أيام قليلة في دبي ،وحضرت الحفل الخيري لدعم مرضي سرطان الأطفال هناك ايضا، كما شاركت مؤخرا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس في دورته ال٣٣.

وحصلت بشري مؤخرا علي الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة وهنأت الشعب الاماراتي بيوم العلم.

ويعرض حاليا لبشري فيلم "معالي ماما" علي منصة "Netflix" للمرة الأولي بعد عرضه في السينمات علي مدار الأشهر الماضية، وتصدر الفيلم مؤشرات البحث.

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي حول سيدة تتمتع بمنصب كبير في عملها ولكنها في نفس الوقت أم ولديها مسئوليات كبيرة تجاه أولادها، حيث تبدأ الأم رحلة من المعاناة الكوميدية في ظل التزامها بواجبات عملها ومنزلها وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية.

العمل من بطولة بشرى، محمود الليثي، نور قدري، محمد علي رزق، شيماء سيف، سامي مغاوري، نور إيهاب، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي، إيامن السيد، كريم مغاوري، حسام داغر، إسماعيل شرف، وشريف باهر، من تأليف نادر صلاح الدين وإخراج أحمد نور.

 

بشري محمود الليثي حسام داغر Netflix نور قدري

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