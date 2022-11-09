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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رجال الأعمال المصريين الصينيين تبحث التعاون مع مصلحة الجمارك

صدى البلد

عقدت مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين اجتماعاً مع مصلحة الجمارك المصرية، لبحث سبل التعاون بين الطرفين والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمريين الصينيين بمصر، كما تم التشاور حول توقيع برتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك والمؤسسة وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذا البروتوكول قريباً.

 

حضر الاجتماع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والسيد مجد الدين المنزلاوي رئيس مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، والسيد محمد علاء الأمين العام للمؤسسة، والسيدة زن زو نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمؤسسة، والسيد مجدي طلبه نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والسيد هو هانهاو عضو مجلس الأمناء لمؤسسة رجال الاعمال المصريين الصينيين بالاضافة إلى أكثر من40 شركة ومستثمر صيني.

 

وأبدى الوفد الصيني سعادته باللقاء، وتفاؤله بشأن مستقبل الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة الاستثمار له دور كبير في زيادة حجم الاستثمارات في البلاد، ويعد هذا الاجتماع ضمن عدد من الاجتماعات والفاعليات التي تقوم بها مؤسسة رجال الاعمال المصريين الصينيين مع كافة الجهات المعنية فى مصر، وذلك لتناول كافة أوجه التعاون ولتذليل كافة المعوقات أمام الاستثمار الصيني بمصر.

 

الجدير بالذكر أن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين قد تم تدشينها كخطوة هامة وفرصة جديدة نحو دفع الاستثمار الصيني داخل مصر وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الصين الصديقة، ومواصلة مد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين، حيث شجعت الحكومة المصرية تأسيس المؤسسة بالتعاون مع السفارة الصينية في مصر وفقًا للقانون المصري، كما أقرت وزارة التضامن الاجتماعي في 22 فبراير2022 بإنشاء المؤسسة ككيان اجتماعي دولي ذو هوية قانونية.

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