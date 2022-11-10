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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرب طيور يعطل رحلة يمنية لمدة 5 ساعات

الخطوط الجوية اليمنية
الخطوط الجوية اليمنية

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، أن رحلة تابعة لها إلى العاصمة الأردنية عمّان، تأخرت في الإقلاع لساعات، أمس، بسبب دخول سرب من الطيور في أحد محركات الطائرة أثناء استعداداها للإقلاع من مطار عدن.

وذكرت الشركة في بيان نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، أن الحادث وقع أثناء تحرك الطائرة في مطار عدن، استعداداً للإقلاع إلى مطار صنعاء، ومنه إلى مطار الملكة علياء بالأردن؛ حيث دخل سرب من الطيور المهاجرة في المحرك الأيسر، ما أدى إلى إلغاء عملية الإقلاع.

وأضافت أن عملية إصلاح الضرر استغرقت 5 ساعات؛ حيث أقلعت الطائرة بعد ذلك من عدن إلى صنعاء الساعة الثانية ظهراً، وانطلقت بعد ذلك متجهة إلى الأردن في الرابعة عصراً.

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