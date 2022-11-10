العمر مجرد رقم .. ميسي يتفوق على هالاند في الأكثر أسيست وتسجيل أهداف

يواجه يوم الأحد القادم فريق باريس سان جيرمان بمشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة قوية أمام نادي أوكسير فى إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي .

وفي غياب ميسي عزز فريق باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه لوريان 2 /1 في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي .

ميسي يتفوق على هالاند

الارجنتينى ليونيل ميسي بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يتقدم بالسن وتختلف الألوان ويكثر كلام المُشككين ولكن يظل أعظم لاعب في التاريخ.

وتفوق ليونيل ميسي نجم فريق باريس سان جيرمان على نظيره النرويجي ايرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الاكثر تسجيلا للاهداف خلال الموسم الحالي.

الأرجنتيني ليونيل ميسي شارك بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في 17 مباراة خلال الموسم الحالي فى مسابقة الدوري الفرنسي .

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم الحالي 12 هدفا وساهم فى صناعة 13 اسيست.

حصد الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 14 مرة لقب رجل المُباراة ولاعب الشهر بالدوري ولاعب الأسبوع فى دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة.

الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حصل على لقب هدف الأسبوع في دوري الابطال مرتين . الأرجنتيني ليونيل ميسي بقميص فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ذو الـ 35 عاما تفوق على هالاند حديث العالم هذه الأيام الذى ساهم بـ 22 هدفا في 17 مباراة لدى مشاركته فى إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

إصابة ميسي

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إصابة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق.

وذكر نادي باريس سان جيرمان في بيان رسمي، أن ميسي لن يشارك مع الفريق في مباراة الغد ضد لوريان، بسبب معاناته من التهابات في وتر العرقوب.

موقف ميسي من المشاركة في كأس العالم

ووفقا لبيان باريس سان جيرمان، فإن ميسي سيعود إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل.

ولن تؤثر إصابة ميسي على مشاركة اللاعب مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر المقرر انطلاقه 20 نوفمبر المقبل.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022، بجانب منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.



مجموعات كأس العالم

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية - المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - أستراليا- الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.