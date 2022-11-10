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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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وقع في المنور .. مفاجآت صادمة في حادث حازم الحديدي | فيديو

مذيعة صدى البلد شروق
مذيعة صدى البلد شروق عادل

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية عن تفاصيل مصرع وكيل اللاعبين حازم الحديدى، وتوفي وكيل اللاعبين حازم الحديدى إثر سقوطه من الطابق العاشر متخلصًا من حياته، بعد تعرضه لأزمة نفسية حادة منذ شهرين، جعلته يتردد على الأطباء النفسيين باستمرار.

وأثارت واقعة وفاة حازم الحديدي، وكيل اللاعبين، ردود فعل عديدة، بعد العثور على جثمانه داخل منور مسكنه بحي الدقي، إثر سقوطه من الطابق العاشر متخلصا من حياته، و قد ابتعد حازم الحديدى خلال الفترة الأخيرة عن مباشرة أعماله في المجال الرياضي وتسويق اللاعبين، نظرا لمروره بأزمات ومشكلات نفسية.

وقبل أقل من أسبوعين، احتفل وكيل اللاعبين بعيد ميلاده الـ55 وسط أصدقائه وأقاربه، ليصاب اليوم بكسر في القدمين والقفص الصدري ونزيف داخلي وتهتك بالأعضاء الداخلية، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول مصرع وكيل اللاعبين حازم الحديدى، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: 

شروق عادل صدى البلد كيل اللاعبين حازم الحديدى حازم الحديدي لمجال الرياضي مشكلات نفسية

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