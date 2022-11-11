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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للقادم من الكويت .. 5 سيارات رياضية بالجنيه المصري | صور

5 سيارات SUV في
5 سيارات SUV في الكويت 

يرغب الكثير من المصريين العالمين بالخارج، باقتناء سيارة جديدة لتلبية احتياجات التنقل، والدخول بها إلى الاراضي المصرية، وخاصة بعد القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء المصري، والتي ازالت العديد من العقبات تجاه هذا الامر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار 5 سيارات SUV في الكويت ومايعادلها بالجنيه المصري.

 5 سيارات SUV في الكويت 

1 – كيا سبورتاج 2023 

 

دعمت السيارة كيا سبورتاج 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، بقوة 155 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 192 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي جر امامي، مع سرعة قصوى تصل إلى 182 كيلومتر في الساعة.

 

تقدم السيارة كيا سبورتاج 2023 بقيمة سعرية تتراوح بين 7.500 و 8.200 دينار اي مايعادل 595 الف جنيه و 649.500 الف جنيه.

 5 سيارات SUV في الكويت 

2 – ام جي RX5 2023 

 

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي الحركة، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة، والقدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.8 ثانية، إلى جانب قدرات فنية اخرى تتمثل في محرك سعة 2000 سي سي، بقوة 220 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

 

تبدأ اسعار السيارة ام جي RX5 2023 من 4.999 دينار حتى 6.750 دينار، اي مايعادل 395 الف و 533 الف جنيه.

 5 سيارات SUV في الكويت 

3  – هيونداي توسان 2023 

 

تحمل السيارة هيونداي توسان 2023 قدرات فنية عالية الاداء منها محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 187 حصانا، وعزم اقصى للدوران يصل إلى 241 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات اوتوماتيكي.

 

يصل سعر السيارة هيونداي توسان 2023 إلى 7.950 الف دينار اي مايعادل 629 الف جنيه.

 5 سيارات SUV في الكويت 

4 – ميتسوبيشي اكسباندر 2023 

 

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023 بعدد 7 مقاعد داخلية، حيث تتسم السيارة بالطابع العائلي، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 105 حصانا، وعزم اقصى للدوران 141 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

ويتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي اكسباندر 2023 بين 5.150 و 5.350 دينار اي مايعادل 407 الف جنيه حتى 423 الف جنيه.

 5 سيارات SUV في الكويت 

5 – تويوتا رايز 2023 

      

تستهلك السيارة تويوتا رايز 2023 5 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر، حيث تقدم بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، قادر على ضخ 87 حصانا، وعزم اقصى للدوران 113 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات CVT اوتوماتيكي الاداء.

 

تقدم السيارة تويوتا رايز 2023 بقيمة سعرية تتراوح بين 5.450 و 5.625 الف دينار فيما يعادل 435 و 445 الف جنيه.

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