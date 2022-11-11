ينطلق الأحد .. أفلام تنتظر العرض في مهرجان القاهرة السينمائي

تنطلق فعاليات النسخة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الأحد المقبل، برئاسة الفنان حسين فهمي، وتتضمن مسابقاته المختلفة عدد كبير من الأفلام من مصر وغيرها من الدول.

وينتظر الجمهور عرض ومشاهدة أفلام لأول مرة في مصر والعالم، أبرزها The Swimmers الذي القصة البطولية للأختين سارة ويسرا مارديني ورحلتهم كلاجئين من الحرب السورية إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في ٢٠١٦، حيث وهبوا مهاراتهم وقلوبهم للسباحة.

فيلم The Swimmers من بطولة ناتالي عيسى (يسرا) و منال عيسى (سارة)، ماتياس شفايغوفر(سيفن)، أحمد مالك (نزار)، جايمس كريشنا فلويد (عماد)، نائل تزيجاي (شادة)، كندة علوش (ميرفت) و علي سليمان (عزت).

يشارك أيضا فيلم رحلة يوسف "المنسيون" ضمن مسابقة آفاق السينما العربية،الذي يعرض عالميا لأول مرة، وتدور أحداثه حول عائلة يوسف، في الوقت الذي خرج فيه الكثير من السوريين إلى بلاد اللجوء خوفًا من الحرب، إلا هو وعائلته خرجوا خوفًا على الحب! دون أن يعلموا ما تخبّئ لهم الأيام من بلادٍ جديدة وهوية تائهة.

فيلم رحلة يوسف "المنسيون" من تمثيل أيمن زيدان، سامر عمران، ربى الحلبي، سيرينا محمد، وائل زيدان، نور الصباح، حيان بدور، أحمد درويش، جواد السعيد، قصة أيمن زيدان وجود سعيد سيناريو جود سعيد ووسام كنعان، مدير التصوير وائل عز الدين، موسيقى سمير كويفاتي، مونتاج رؤوف ظاظا، منتج مراد شاهين، ومن إخراج جود سعيد.

يعرض أيضا الفيلم الروائي الطويل بِركة العروس للمخرج اللبناني باسم بريش، والذي ينافس به في مسابقة آفاق السينما العربية، واستعرض الإعلان الرسمي له، حالة من الغموض والتوتر،كاشفا عن بطلات الفيلم وهن يواجهن الكثير كلَ على حدى ومع بعضهن في باقة من المشاعر والحالات المتخبطة.

تدور أحداث فيلم بركة العروس حول مواجهة سلمى لماضٍ مرير، يعود فجأة مع ابنتِها المطلّقة حديثًا، ليفرض على أم وابنتها إعادة اكتشاف الصلة التي تربطهما ببعض.

ينطلق أيضا الفيلم الفلسطينيّ، "حمزة: أطارد شبحًا يطاردني" للمخرج الحيفاويّ ورد كيّال، في عرضه العالميّ الأوّل ضمن مهرجان القاهرة الدوليّ في دورته الـ44، ضمن 18 فيلمًا قصيرًا اختارهم المهرجان من حول العالم.

يروي الفيلم الروائيّ القصير، وهو العمل السينمائيّ الأوّل لكيّال، قصّة كهل فلسطينيّ تحرّر من الأسر، وتلازمه أوهام عن مطاردة أسد ضارٍ في غابات فلسطين.

يعود المخرج المغربي الكبير حسن بنجلون للمشاركة من جديد في برنامج افاق السينما العربية بأحدث أفلامه الذي يقدم للمرة الأولى عالميا، وخلال أحداثه يرفض جلال الدين تقبل وفاة زوجته، ويقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد عشرين عاما يصبح جلال الدين معلما صوفيا يعيش مع أتباعه.

الفيلم من بطولة ياسين أحجام والتونسية فاطمة ناصر والمغربية فاطمة الزهراء بلادى، وهو بمثابة رؤية للصوفية بعيون مغاربية.