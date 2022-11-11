بعد ريال مدريد وليفربول.. فرج عامر: الأهلى خامس أكبر الأندية الشعبية بالعالم

أكد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، أن النادى الأهلى ضمن أكبر خمس أندية شعبية في العالم بعد ريال مدريد الإسباني ، ليڤربول الإنجليزي .

وكتب فرج عامر “ الاهلي ضمن اكبر خمس اندية شعبية في العالم ريال مدريد ، ليڤربول ، برشلونة ، مانشستر يونايتد ، الأهلي ”.

ويذكر ان أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السابق، ان النادى الأهلي سوف يواجه نادى الهلال السعودي وديا في المملكة العربية السعودية .

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك “ الاهلي يخوض مباراة ودية في فترة توقف الدوري في المملكة العربية السعودية امام الهلال السعودي مقابل مبلغ مالي كبير، الاهلي اشترط موافقة مارسيل كولر ”.