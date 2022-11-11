وزيرة الخزانة الأمريكية تجتمع مع محافظ البنك المركزي الصيني في قمة مجموعة العشرين

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" اليوم الجمعة أنها تعتزم الاجتماع مع محافظ البنك المركزي الصيني "يي جانج" على هامش قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في "بالي" بإندونيسيا، وذلك من أجل مناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية ووضع سوق العقارات في الصين.



وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن اجتماع يلين ويي سيتزامن مع الاجتماع المزمع للرئيس الأمريكي "جو بايدن" ونظيره الصيني "شي جين بينج" يوم الإثنين المقبل، إلا أنه لم يتم تحديد توقيت عقد اجتماع وزيرة الخزانة.



وقالت يلين - في تصريحات أثناء زيارتها للعاصمة الهندية (نيودلهي) - إنها تتوقع الالتقاء بمحافظ البنك المركزي الصيني والتحدث معه حول مجموعة من القضايا وعلى الأخص الوضع الاقتصادي العالمي، معربة عن اهتمامها بمعرفة المزيد عن قطاع العقارات في الصين كما ستقوم بإطلاع المحافظ على ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية .