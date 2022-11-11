القليوبية.. كشف غموض العثور على جثة شاب وسط مقابر الخانكة

كشف تحريات المباحث بالقليوبية، غموض العثور على جثة شاب تم إلقائه مقابر القلج بالخانكة، وتبين أنه شاب يدعي "عمرو ح ح" في العقد الثالث من العمر، وبه اثار تعذيب في أماكن متفرقة من جسده بآلة حادة، ومكبل اليد داخل منطقة القلج.



كما تبين من خلال التحريات ومتابعه كاميرات المراقبة ومتابعه خط السير الهاتف الخاص بالمتوفي، تمكنوا من كشف لغز العثور علي جثة الشاب ومرتكبين الواقعة وهم 4 أشخاص وسيدة من منطقة المرج.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية تلقت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بمقابر القلج، فانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية المتوفى، وبالفحص تبين العثور على جثته داخل مقابر الفلج، بها اثار تعذيب بأماكن متفرقه بجسده ومكبل اليدين.

تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث القليوبية، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية، واتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.