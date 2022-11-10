بـ 50 جنيها ادخل واكشف..القصة الكاملة لانتحال طالب صفة طبيب في القليوبية

على طريقة الأفلام العربية قام طالب بانتحال صفة طبيب بشرى ومارس مهنة الطب والكشف على المواطنين بمركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

الغريب فى الواقعة أن المتهم لم يمارس الطب فى تخصص معين ولكن كان يقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرضى فى معظم التخصصات بأسعار تبدأ من 50 – 100 جنيه حسب الحالة المرضية والتخصص.

تفاصيل انتحال طالب صفة طبيب بشرى

من ناحية اخرى كشفت التحقيقات أن الطبيب المزيف يدعى س.ع. يزاول مهنة الطب البشري بدون ترخيص مزاولة مهنة ويحمل رقم قومى وجواز سفر بدون مهنة وكارنيه طالب ويقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وكتابة وصفات علاجية

وقال عدد من شهود الواقعة أنهم فوجئوا بفتح عيادة طبية تشمل جميع التخصصات وبالفعل تم التردد عليها لإجراء الكشف الطبى دون معرفة حقيقة الواقعة وأن الطبيب طالب انتحل الصفة للكشف على المرضى

غلق العيادة الطبية المخالفة

وتمكنت أجهزة الرقابة بمديرية الصحة بالقليوبية، من ضبط شخص انتحل صفة طبيب بشري داخل إحدى العيادات التخصصية بمنطقة الخانكة، وذلك بعد ورود شكاوى وبلاغات تتهم هذا الشخص بانتحال الصفة.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالقليوبية تلقت بلاغا بوجود أحد الأشخاص ينتحل صفة طبيب بشري داخل عيادات طبية غير مرخصة، وعلى الفور توجه الدكتور محمد ضيف، رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالخانكة، إلى العيادة التخصصية التي يعمل بها المشكو في حقه للتأكد من صحة الواقعة.

المتهم يزاول مهنة الطب بدون ترخيص

و بالفحص تبين وجود شخص يدعى س.ع يزاول مهنة الطب البشري بدون ترخيص مزاولة مهنة، ويحمل رقم قومي وجواز سفر بدون مهنة وكارنيه طالب، ويقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وكتابة وصفات علاجية.

وفور إبلاغ وكيل وزارة الصحة بالأمر، وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بمنتهى الصرامة وعدم التهاون بهذا الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث حال لم يكن هناك رادع لهؤلاء المحتالين الذين يهددون أرواح المئات من المواطنين، وقامت إدارة العلاج الحر بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة والتي على الفور قامت بإلقاء القبض على هذا الشخص، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما وجه مدير إدارة العلاج الحر بالقليوبية بالغلق الفوري للعيادات غير المرخصة ولا يتواجد بها أطباء حاصلين على ترخيص مزاولة مهنة، وقد تم إغلاقها احترازيا بالشمع الأحمر حرصا على حياة المواطنين.

وقال الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن انتحال صفة طبيب لا تعد جريمة واحدة بل عدة جرائم، ومن بينها أن يحصل الجاني على أموال من المرضى أو المجني عليهم إيهامهم بأنه طبيب وذو خبرة مهنية، وإدارة مؤسسة طبية بدون ترخيص، ومزاولة المهنة بدون ترخيص، والاطلاع على عورات المرضى بدون وجه حق، وقد يترتب على انتحال صفة الطبيب الوفاة أو الإصابة للمرضى، ما يؤدى إلى المسئولية التعويضية عن الأضرار التي حدثت بخلاف الإغلاق والحبس

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