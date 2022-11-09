بسبب أعمال الإصلاح.. ضعف المياه بـ 3 مناطق في شبين القناطر بالقليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن ضعف المياه عن مناطق "منشأة الكرام- الكردود – السكارنة" بمدينة شبين القناطر اليوم، الأربعاء، وذلك نظراً لأعمال إصلاح خط المياه قطر 500 مم المغذي لتلك القرى.



وأوضحت الشركة في بيان لها أنه جرى الدفع بالفرق الفنية التي تقوم حاليا بأعمال الإصلاح، وستعود المياه لطبيعتها بعد الانتهاء من أعمال إصلاح العطل.

من ناحية أخرى، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الانتهاء من مستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وقال محافظ القليوبية إن مستشفى الحروق يعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤه بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ تكلفتها 300 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بنسبة تنفيذ 100% وقد صدر قرار من وزير الصحة لاستلام المستشفى وتقدير تكاليف الفرش والأجهزة الطبية والمعدات.

وأضاف أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة، لا سيما في هذا التخصص المطلوب.

وشدد المحافظ خلال جولته على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.