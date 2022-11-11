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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل مواجهة المغرب .. ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين بتصفيات إفريقيا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين

‏تغلب منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة على نظيره منتخب تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل فى الجولة الثانية بتصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب المغرب يوم الاثنين المقبل فى إطار الجولة الثالثة بتصفيات شمال إفريقيا.

وتقدم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عام بقيادة محمد وهبة على نظيره التونسى بهدف مقابل دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي جمعت بينهما على ستاد 5 جويليه ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات بطولة شمال أفريقيا تحت 17 عاما المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية

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أهداف اللقاء 

وجاء هدف منتخب مصر للناشئين عن طريق المهاجم أيمن أمير عبد العزيز في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول عقب تسديدة لتسكن شباك حارس مرمى منتخب تونس.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبي المنتخبين حيث ظهرت خطورة لاعبى المنتخب المصرى عن طريق كل من عمر سيد معوض و عمر خضر و أيمن أمير عبد العزيز و على إيهاب .
وأحرز عمر سيد معوض الهدف الثاني في الدقيقة 54 من عمر اللقاء واضاف الهدف الثالث اللاعب حسام عادل الهدف الثالث بالدقيقة 92 وأحرز منتخب تونس  هدفه في الدقيقة 81.

وتلقى منتخب مصر للناشئين بقيادة محمد وهبة، خسارة أمام نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

وافتتح منتخب مصر للناشئين، مشواره في التصفيات من بطولة كأس أمم إفريقيا بمواجهة ليبيا الثلاثاء الماضي، ثم تونس اليوم على أن يختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.

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ترتيب مجموعة منتخب مصر للناشئين بتصفيات شمال أفريقيا لكأس أمم أفريقيا
تحت 17 سنة بعد الفوز على منتخب تونس 3-1

 

المغرب 3 نقاط من مباراة
ليبيا 3 نقاط من مباراة
مصر 3 نقاط من مباراتين
تونس بلا نقاط من مباراتين

ويرأس بعثة منتخب مصر للناشئين الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام،  عصام عبده مدربا، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيبا، عباس حسنين مدلكا، أحمد زيدان معدا بدنيا، شريف نعيم مدير المهمات.

 

للناشئين منتخب تونس منتخب المغرب بطولة شمال أفريقيا أيمن أمير عبد العزيز عمر سيد معوض منتخب ليبيا

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