دار الإفتاء: الحاكم يجب طاعته.. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

قالت دار الإفتاء إنه من المعروف في الشرع الإسلامي أن الحاكم متى انتهى إليه الحكم فقد تثبتت إمامته؛ وعليه تجب طاعته.



واوضحت الدار عبر الفيسبوك أن النصوص في ذلك كثيرة: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾.

الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال انه لا يجوز الخروج على الحاكم حتى ولو كان ظالما، منوها أن هذا لا يعد نوعا من الخنوع أو الاستسلام كما يزعم البعض، وإنما هو موازنة بين المصالح والمفاسد.

وأوضح أمين الفتوى لن الخروج على الحاكم بالصورة التى يروجها المتشددون فيها هلاك وخسارة، منوها أن الإمام ابن حجر يقول فى شرح البخارى فى مسألة الخروج على الحكام "وحفظ خلاف بين العلماء قديم فى مسألة الخروج على الحكام إذا من ولاة الجور وارتفع الخلاف حقنا للدماء لما عرفوه من خسارة ناتجة عنه".