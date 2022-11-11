عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دار الإفتاء: الحاكم يجب طاعته.. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء إنه من المعروف في الشرع الإسلامي أن الحاكم متى انتهى إليه الحكم فقد تثبتت إمامته؛ وعليه تجب طاعته.

دار الإفتاء : اللهم من أراد مصر بسوء فافضحه ورُدّ كيده

النشرة الدينية| كيفية قضاء الصلوات الفائتة وحكم الترتيب بينها وهل التوبة كافية؟ الأزهر يجيب.. حكم التبرك بشعر النبي وآثاره.. رد مفاجئ من دار الإفتاء


واوضحت الدار عبر الفيسبوك أن النصوص في ذلك كثيرة: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾.

الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال انه لا يجوز الخروج على الحاكم حتى ولو كان ظالما، منوها أن هذا لا يعد نوعا من الخنوع أو الاستسلام كما يزعم البعض، وإنما هو موازنة بين المصالح والمفاسد.

وأوضح أمين الفتوى لن الخروج على الحاكم بالصورة التى يروجها المتشددون فيها هلاك وخسارة، منوها أن الإمام ابن حجر يقول فى شرح البخارى فى مسألة الخروج على الحكام "وحفظ خلاف بين العلماء قديم فى مسألة الخروج على الحكام إذا من ولاة الجور وارتفع الخلاف حقنا للدماء لما عرفوه من خسارة ناتجة عنه".

دار الإفتاء لا يجوز الخروج على الحاكم الخروج على الحكام حكم الخروج على الحاكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عامل نظافة | الوظيفة الحقيقية لصاحب واقعة محل الكشري ..المهنة مفاجأة

تعبنا .. حقيقة وتفاصيل القبض على صاحب واقعة محل الكشري وتعليقات السوشيال

الليلة | أول ظهور لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

عرض الجمعة 11/11.. آيفون XS Max جديد بـ 3600 جنيه فقط

الكرتونة انخفضت 26 جنيها.. تراجع أسعار البيض في الأسواق| التفاصيل الكاملة

بملابس جريئة.. زوجة برونو سافيو تستعرض أنوثتها على شاطئ البحر |شاهد

علاجه في قطر أو ألمانيا | فرج عامر : إصابة مدافع الأهلي

اعرف عقوبة الهارب محمد علي لتحريضه على التظاهر والفوضى

ترشيحاتنا

أيمن السيسي : شقيقة علاء عبدالفتاح كانت تزوره في السجن ومعها حقوقيون

600 جنيه | غرامات فورية لـ ركاب القطارات حال هذه المخالفات بالقانون

بسبب المونديال .. تفاصيل جديدة فى إنعاش بدر بانون خزينة الأهلي

بسبب صلاح .. إيقاف كلوب لمدة مباراة في الدوري الإنجليزي

خطوة هامة.. أول تعليق من ماكرون على الانسحاب الروسي من خيرسون

حسام موافي يكشف مخاطر السمنة على العمود الفقري| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأخر العلاج يسبب الوفاة.. علامات غير متوقعة تكشف عن سرطان الفم

ذهول عام وتحقيق.. محمد يعود للحياة بعد شهر من تشييع جنازته بالمنوفية

برفقة السعدني | هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بظهور لافت .. شاهد

جدل لافت على السوشيال بسبب نيكول سابا | شاهد

فيديو

النقاب خطر..حسين فهمي يتحدث عن زواجه من أنغام وعلاقته بالوسط الفني/فيديو جراف

هجوم حاد وسخرية .. اختفاء معتز مطر بعد الدعوة الفاشلة للتظاهر ..فيديو

بعد ارتداء الحلق..إيناس الدغيدى ترد على حقيقة طلب الزواج من تامر حبيب

ياسمين عز: الست بتضلم وتعتم بعد الطلاق واوعي تسمعي لحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سارة الغراب

مكافحة التغير المناخي.. نحو مقاربة دستورية

د. رهام سلامة

ملتقى البحرين دعوة للتعارف ونبذ الصراع

د. صفوت عمارة

مصر بلد الأمن والاستقرار

عبد المعطى أحمد

6 إجراءات لإنقاذ كوكبنا

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ