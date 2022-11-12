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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مؤمن زكريا يعلن إصابته بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلن مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي السابق، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب مؤمن زكريا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله.. كورونا.. دعواتكم".

معاناة مؤمن زكريا..

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بدأت معاناة مؤمن زكريا مع المرض، أثناء إعارته إلى أحد الأندية السعودية في يناير 2019، وتم إعلان أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة أدت لفسخ الإعارة، وابتعد مؤمن للعلاج لنهاية ذلك الموسم، وأُعلن حينها أن مؤمن زكريا يعاني من مرض التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، ليبتعد بسببه مؤمن عن ممارسة كرة القدم.


مرض مؤمن زكريا هو التصلب الجانبي الضموري في العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو مرض سريع الانتشار في جميع أنحاء الجسم، ومع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالي يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الانسان وجميع حواسه حتى النطق.

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