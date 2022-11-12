حسام حبيب: شيرين اقنعتني بالعودة ..ووضعنا شروط جديدة

قال الفنان حسام حبيب، إن ما حدث بينه وبين شيرين وارد حدوثه بين أي شخصين، لافتا إلي أن سبب الخلاف كان في ظهور تفاصيل حياتهم على العلن.

وأوضح حسام حبيب خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر”،:"أنا وشيرين وضعنا شروطا جديدة للعودة، أهمها الحفاظ على الحياة الشخصية، معلقا: وعدنا بعض إن كل واحد هيشرف التاني، وحياتنا خاصة بنا.

ووجه حبيب رسالة لجمهور شيرين،:" أنا بحبها زيكم، وهي عدت بفترات صعبة.

وردا علي سؤال الإعلامي عمرو أديب، “مين أقنع التاني بالعودة من جديد؟، قال حبيب:" شيرين هي اللي أقنعتني بالعودة وهتاكلني علقة دلوقتي عشان قولت كده، ليعقب أديب:" لا متقولوش كده قدام الرجالة احنا عاوزينك شديد".