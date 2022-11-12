كتبنا الكتاب.. شيرين: حسام حب حياتي وكان معمول لنا عمل..وبشكر أخويا علي دخولي للمستشفى

فجرت الفنانة شيرين العديد من المفاجآت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مع عمرو أديب، بعد إعلانها عودتها لحسام حبيب من جديد وعقد قرانه اليوم.

حسام حبيب حب حياتي

أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة من العيار الثقيل بعودتها للفنان حسام حبيب من جديد، مؤكدة: "كتبنا الكتاب النهاردة".

وتابعت خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"حسام حبيب حب حياتي.. وبوعد الناس انا في امان علشان في وسطكم



وأوضحت: "إحنا كنا في موال كبير وكان معملونا حاجة أنا وحسام وقصة كبيرة كنا فيها وكان مفروض نكتب الكتاب يوم السبت اللي فات".

كان معمولنا حاجة كبيرة

وأوضحت: " تم كتب كتابي على حسام حبيب، وبطمن الناس عليا وعايزة أعتذر لحسام وأقفل فقرة حياتي الخاصة مع الناس، لأن الناس انشغلوا بيا وسط مشاكلهم، واللي حصل ده شيطان بين 2 متجوزين والحمد لله ربنا فكها بسلام لانه كان معمول لينا حاجة كبيرة، ومقدرش أقول إن حد عملي عمل، بس الكلام ده ذكر في القرآن.

وردت علي سؤال عمرو أديب عبر برنامجه “مين صاحب فكرة العودة”، لتجيب شيرين: "حسام صاحب الفكرة وهي اللي اقنعني واتكلمنا والحمدلله رجعنا".

هعيش في النور وأنزل وسط الناس

قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب، في أول ظهور لها بعد تعافيها، إنها عادت مرة أخرى لـ حسام حبيب، قائلة: هعيش في النور وأنزل أنا وحسام ناكل فول وطعمية وسط الناس وكنا ناويين نعمل ده يوم السبت.

وأكملت:"عايزة أعتذر لحسام وأقفل فقرة حياتي الخاصة مع الناس، لأن الناس انشغلوا بيا وسط مشاكلهم".

غلطت في حقه

وأكملت شيرين عبد الوهاب:"عايزة أعتذر لـ حسام عن أي كلام صدر مني في حقه وأقفل فقرة حياتي الخاصة مع الناس، لأن الناس انشغلوا بيا وسط مشاكلهم".

دخلني المستشفى

قدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الشكر لشقيقها محمد عبد الوهاب، قائلة: "بشكر أخويا أنه دخلني المستشفي".

وتابعت شيرين عبد الوهاب، خلال برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "بتنازل عن كل الشكاوي ضد أخويا محمد ومسمحاه".

وأوضحت: "مفيش حد تكون كل الناس بتحبه بالشكل ده ويزعل أو يكون زعلان، وعسي أن تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم".

وأكملت:" بشكر أخويا إنه عرفني علي المستشفي دي وبصراحة اتعلمت حاجات حلوة إني أصحي بدري واخد بالي من صحتي".

اتاخدت على خوانة

قالت شيرين عبد الوهاب، خلال أول مداخلة تليفونية لها بعد خروجها من المستشفى الذي كانت محتجزة به للعلاج: "أنا سعيدة.. وصحتي حلوة والحمد لله".

وأضافت شيرين عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،: "قضيت أيام صعبة في المستشفى، واتاخدت على خوانة".

وأوضحت شيرين عبد الوهاب،: “مفيش حد تكون كل الناس بتحبه بالشكل ده، ويزعل، أو يكون زعلان”.. مضيفة «وعسي أن تكرهو شيئا وهو خير لكم».

مقدرش أخلي أمي زعلانة

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر": "الحمدلله علي كل حاجة وأن مقدرش أخلي أمي زعلانة عشان كدا اتنازلت لأخويا محمد عبد الوهاب".