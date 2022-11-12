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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب داعية إسلامى.. محمد عبده يثير الجدل فى موسم الرياض.. فيديو

محمد عبده
محمد عبده

تصدر الفنان محمد عبده تريند جوجل بعد حفله أمس فى موسم الرياض الذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا حيث رفع الحفل شعار كامل العدد. 

وأثار محمد عبده حالة من الجدل الواسع أثناء تقديم حفله بسبب مطرب أخر يدعى "عايض القرنى" يتشابه اسمه مع اسم داعية إسلامى وهو الأمر الذى تسبب فى جدل بين محمد عبده وعايض. 

وجاء فى الفيديو الذى جمع محمد عبده وعايض القرنى قائلا له هل هذا اسمك ليرد عليه قائلا : “هذا اسمى الحقيقى". 

وسأله محمد عبده “لماذا لم تبحث عن اسم فنى أخر خاصة أنه يتشابه مع داعية إسلامى” ، ليرد عليه عايض القرنى “لو حابب ممكن أن تطلق علي اسم ايه”. 

ورد محمد عبده عليه قائلا : أنا لا ارغب فى تغيير اسمك ولكن هذا الموقف تعرضت له من قبل حيث كان قديما هناك محمد عبده شيخ مفتي الديار المصرية في عهد الملك فؤاد وكان يتشابه اسمى معه ولم أغير اسمى رغم كل الضغوط التى تعرضت لها من الاذاعة. 

محمد عبده وألبوماته 

أبرمت روتانا للصوتيات والمرئيات اتفاقية لشراء المصنّفات والمحتوى الغنائي لفنان العرب محمد عبده، ووقّع الاتفاقية التي تعد أكبر صفقة فنية في الشرق الأوسط؛ الرئيس التنفيذي لـ "روتانا" سالم الهندي، الفنان القدير محمد عبده.

وقال المستشار تركي آل الشيخ، إن أهمية هذه الصفقة تكمن في التاريخ العريق لفنان العرب محمد عبده الذي يعد أبرز فنان في الوطن العربي، بتاريخه وإنتاجه العظيم وشهرته، وحول قيمة الصفقة، أوضح أنها تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، مؤكداً ذلك بقوله: "قد يكون هذا أغلى أرشيف تم بيعه في العالم".

وأضاف : "هذه شجاعة من محمد عبده بأن يسلّم جزءًا غاليًا من أعماله تعب في إعدادها مدة ستين عامًا، الأمر يشبه أن يسلّم أحد أبنائه، هذا الفنان حفر في الصخر طوال عقود مضت حتى عهد القيادة الرشيدة الحاضرة التي تدعم كافة الفنون".

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ويتضمَن  الأرشيف 122 ألبومًا، وفي كل صفحة من هذا الكتالوج عشرات الأغاني، وتابع المستشار خلال توقيع العقود: "نحن في الهيئة العامة للترفيه ندعم أرشفة التاريخ الفني للفنانين السعوديين، غير أن محمد عبده يظل متقدمًا بمراحل عن بقية الفنانين"، ممتدحًا شركة روتانا وخبرتها الفنية ودعمها الفن السعودي والعربي بمئات الملايين خلال الفترة الماضية.

وتحدث فنان العرب محمد عبده عن مسيرته والمراحل المختلفة التي مرت بها مصنفاته الفنية، وقال: "مرت  صوت الجزيرة بظروف صعبة في بدايتها خلال الستينيات، وكانت هناك عروض كثيرة لشراء هذه المكتبة الصوتية منذ بدايتها عبر الأسطوانات،
وتابع فنان العرب: "كل هذه المصنّفات والمحتويات مخزّنة ومحفوظة، وباقتراح من  المستشار، انتقل هذا المحتوى الفني لأكبر شركة تمتلك تكنولوجيا جديدة في الإنتاج الفني".

وتأتي هذه الاتفاقية قبل ثلاثة أيام من إحياء فنان العرب ليلة طربية ينتظرها الجميع ضمن فعاليات موسم الرياض2022؛ يلتقي فيها بأصدقائه على مسرح "محمد عبده أرينا بمنطقة بوليفارد رياض سيتي يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري، في أمسية طربية استثنائية انتظرها الجمهور منذ وقت إعلانها، ونفدت تذاكرها خلال فترة وجيزة من طرحها.

ويتجدّد لقاء فنان العرب بجمهوره في الدورة الحالية لموسم الرياض "فوق الخيال"؛ بعد إحيائه "ليلة المعازيم" خلال الموسم الماضي "تخيَّل أكثر"، وهو حفل ضخم استعرضت خلاله مسيرة الفنان التي امتدت لـ 60 عامًا؛ وذلك عبر تقنية الهولوغرام التي سُجّلت بها 100 أغنية، وتغنّى بعدد منها في حفلته تلك التي أثارت إعجاب الحضور.

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