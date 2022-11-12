أرخص 5 سيارات في الكويت تبدأ من 3000 دينار.. صور

يقدم داخل السوق الكويتي للسيارات العديد من إصدارات السيارات المختلفة موديل 2022، حيثوتناسب هذه الطرازات المواطنين الكويتيين وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم والتنقل بكل سهولة، وذلك بفضل التكنلوجيا التي تمتلكها .

يقدم موقع “صدى البلد” قائمة بـ أرخص 5 سيارات في الكويت تبدأ من 3000 دينار :

1-شانجان ايدا موديل 2022

تستمد سيارة شانجان ايدا قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل إلي 168 نيوتن/ متر، وينتج قوه حصانيه تصل إلي 126 حصان، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود إلي 53 لتر.

سيارة شانجان ايدا موديل 2022

تقدم سيارة شانجان ايدا بسعر يبدأ من 3.900 دينار كويتي، ويصل إلي 4.600 دينار كويتي .

2-ام جى 5 الجديدة موديل 2022

تحصل سيارة ام جى 5 الجديدة علي قوتها من محرك 1500 سي سي، ينتج عزم دوران يصل إلي 150 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل إلي 112 حصان، مدعوم بعلبة تروس من فئة CVT، وتصل سعة خزان الوقود إلي 45 لتر، وحجم الشنطة الخلفية 512 لتر.

سيارة ام جى 5 الجديدة موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة ام جى 5 الجديدة موديل 2022 من 3.435 دينار كويتي .

3-بيستون T33 موديل 2022

تحتوي سيارة بيستون T33 علي محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم دوران يصل إلي 155 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل إلي 114 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك.

سيارة بيستون T33 موديل 2022

تعرض سيارة بيستون T33 بسعر يبدأ من 3.950 دينار كويتي، ويصل الي 4.250 دينار كويتي .

4-سوزوكى سياز موديل 2022

تمتلك سيارة سوزوكي سياز محرك سعة 1400 سي سي، ينتج عزم دوران يصل إلي 130 نيوتن/ متر، وقوة تصل إلي 92 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتصل سعة خزان الوقود إلي 43 لتر، وحجم الشنطة الخلفية إلي 495 لتر .

سيارة سوزوكى سياز موديل 2022

تأتي سيارة سوزوكى سياز بسعر 3750 دينار كويتي .

5-شيرى اريزو 3 موديل 2022

تظهر سيارة شيرى اريزو 3 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران يبلغ 140 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل إلي 107 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود إلي 42 لتر، وسعة الشنطة الخلفية إلي 502 لتر .

سيارة شيرى اريزو 3 موديل 2022

تتوافر سيارة شيرى اريزو 3 بسعر 3000 الأف دينار كويتي .