فرج عامر يكشف سر عدم إعادة مباراة مصر والسنغال المؤهلة للمونديال.. شاهد

كشف فرج عامر رئيس مجلس ادرة نادي سموحة السابق عن سر عدم إعادة مباراة المنتخب الأول والسنغال في التصفيات النهائية لـ كأس العالم قطر 2022

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” :" علشان الناس اللي بتسألني ليه مباراةًا لسنغال لم تعاد ، اتحاد كرة القدم هو المسئول عن ضياع حق مصر من أول دقيقة لآخر ثانية أوهمونا أنهم راحوا المحكمة الرياضية وڤيڤا رفض يديهم أي مستندات ، وقبل كل دة اسمع الكابتن وائل جمعة قال اية "

وفي سياق متصل أطاح البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، بـ 11 لاعباً خارج مباراة الفراعنة أمام بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 نوفمبر القادم.

وشهدت القائمة استبعاد، محمود جاد وحسام عبدالمجيد وباهر المحمدي وخالد صبحي ومروان عطية ومصطفى زيكو وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وعبدالله جمعة وعمرو السيسي.

بينما جاءت قائمة منتخب مصر لمباراة بلجيكا كالتالي:.

محمد الشناوي

أحمد الشناوي

محمد عواد

عمر جابر

أكرم توفيق

أحمد حجازي

علي جبر

أسامة جلال

محمود علاء

محمد حمدي

حسين السيد

طارق حامد

حمدي فتحي

محمد النني

إمام عاشور

محمود حمادة

محمد مجدي أفشة

طاهر محمد طاهر

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

أحمد حسن كوكا

عمر مرموش

مصطفي محمد



وأقام منتخب مصر الوطني، معسكره على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ نوفمبر والفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر.