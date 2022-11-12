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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لدعم البحث العلمي .. برلمانية تطالب باستراتيجية قومية للعلوم والتكنولوجيا

النائبة ايرين سعيد
النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب

تقدمت النائبة الدكتورة ايرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوجيهه إلي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن دعم البحث العلمي من خلال الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا.

وأضافت “ سعيد” في طلبها، أنه تماشيا مع توجيهات الرئيس السيسي بالإهتمام بالبحث العلمي بإعتباره قاطرة التنمية في شتي المجالات وإيمانا منا بأن الدولة التي تمتلك المعلومة والمعرفة اولا لها الأولوية والإرادة السياسية، لذا لابد من تبني مصر الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا.

أكاديمية البحث العلمي تنظم محاضرة عن التغيرات المناخية والأمراض المعدية

التغيرات المناخية والأمراض المعدية.. محاضرة فى البحث العلمي .. اليوم

وأشارت عضو لجنة الصحة، إلي أهمية وجوب مناقشة كيفية تطبيق هذه الإستراتيجية علي أرض الواقع والوقوف علي أهم الخطوات الجادة التي من شأنها تشجيع طلاب الجامعات علي البحث العلمي ، أيضا خلق حلقة وصل بين الباحثين والعلماء ومتخذي القرار بما يعمل علي تعظيم الإستفادة من هذه الأفكار ودمجها في الخطط التنموية للدولة.

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البحث العلمي الرئيس السيسي تكنولوجيا التعليم العالي مجلس الوزراء وزير التعليم العالي الخطط التنموية

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