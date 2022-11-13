السفير هشام بدر: نجحنا في الحصول على تمويل لبعض المشروعات الخضراء الذكية.. فيديو

قال السفير هشام بدر منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية إن المبادرة تعد من أهم المبادرات المطروحة في قمة المناخ.



وتابع بدر في تصريح خاص لصدى البلد على هامش مشاركته في قمة المناخ :" تواصلنا مع البنك الأوروبي ونجحنا في الحصول على تمويل لبعض المشروعات وجرى استعراض المشروعات الفائزة في المحافظات 18 مشروعا".





ونوه السفير هشام بدر إلي أن تلك المشروعات جرى اختيارها من ضمن حوالي 6 آلاف مشروع

قدموا من كافة محافظات الجمهورية .





وأوضح أن عرض هذه المشروعات في قمة المناخ دليل واضح على تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنها قمة تنفيذ وبالتالي مصر فتحت الباب للجميع للمشاركة ووضعت خطط للتنفيذ.