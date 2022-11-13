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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هيفاء وهبي تستعرض رشاقتها في إطلالة رياضية جديدة.. شاهد

هيفاء وهبى
هيفاء وهبى

نشرت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور الجديدة لها.

وظهرت هيفاء وهبي باطلالة مثيرة وأنيقة، مرتدية جمبسوت باللون الأسود الشيفون الشفاف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

 

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May be an image of 1 person

واعتادت الفنانة هيفاء وهبي على مشاركة  متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام دائما أبرز جلسات التصوير التي تخضع لها مما يكشف عن إطلالاتها.

وأثارت الفنانة هيفاء وهبي، الجدل باطلالات جريئة ومثيرة خلال الفترة الاخيرة.

وتتميز  الفنانة هيفاء وهبي،  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها .

لذا نعرض لكم فى هذا التقرير اطلالاتها المثيرة.

أحيت كل من هيفاء وهبي مع زميلتها إليسا حفلاً غنائياً ضخماً كان في موسم الرياض يوم 28 أكتوبر الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي. 

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فيديو كليب أحدث أغانيها "ولد"، على قناتها بموقع "يوتيوب".

وعلقت هيفاء، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "فيديو كليب ولد الآن علي قناتي الرسمية علي يوتيوب وعلي جميع التطبيقات"

 

فيلم أشباح أوروبا 

تصدر فيلم أشباح اوروبا شباك التذاكر ليلة أمس ، بعدما حقق 271.259 جنيها فى أولي أيام عرضه.

فيلم أشباح أوروبا، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على

هيفاء وهبي إطلالة رياضية هيفاء أجرأ اطلالات هيفاء وهبي تكشف عن أنوثتها

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