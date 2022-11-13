الاتحاد البرلماني الدولي: 10 آلاف شخص ماتوا بسبب ارتفاع الحرارة الصيف الماضي

قال ديورات باخيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي :"نتفق مع كلمة الرئيس السيسي أن مواجهة التغيرات المناخية تستلزم العمل الجماعي ".

وتابع خلال كلمته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ :" الانبعاثات مازالت ترتفع إلى مستويات قياسية والموجات الحرارية وصلت الى ذروتها و من الواضح أننا نسير في الاتجاه الخاطئ.

وأضاف :" سجلنا في هذا الصيف أكثر من 10 ألاف شخص مات بسبب الحرارة ولكن كان موتا صامتا".

وتابع :" نحن هنا اليوم للضغط على الحكومات ؛ لتنفيذ إجراءات مواجهة التغيرات المناخية".