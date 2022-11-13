محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الخدمية بمدينة القناطر الخيرية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لتفقد مشروعات مدينة القناطر الخيرية يرافقه اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، وذلك ضمن جولات المحافظ اليومية بمدن المحافظة المختلفة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية، بالإضافة إلى متابعة منظومة النظافة والعمل على رفع المستوى الحضاري والجمالي للشوارع .



بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال رصف وتغطية محور الباسوسية ورصف طريق الحادثة أبو الغيط، وذلك في إطار خطة المحافظة لإنشاء محور مروري جديد لمدينة القناطر الخيرية للعمل على تيسير الحركة المرورية.



حيث تفقد أعمال تغطية ترعة الباسوسيه والتي ستساهم في أن يكون هناك طريق بديل لقرية باسوس ــ القناطر الخيرية مما يسهل حركة المرور على المواطنين، حيث تم الإنتهاء من تغطية ورصف 3 كم من الدائري وحتى مصنع كوكاكولا، كما أنه جاري تغطية 1.200متر من الخطة الاستثمارية الحالية والذي يشرف على الأعمال مديرية الطرق بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه.



ووجه "الهجان" لمنفذي الأعمال بتكثيف الجهد للإنتهاء من أعمال التغطية المتبقية للبدء في الرصف لتكون طريق جديدا لمواطني مدينة القناطر الخيرية، بالإضافة إلى الحفاظ على مناسيب الطريق وعمل مطالع ومنازل عند التجمعات السكنية والمدارس، بالإضافة إلى عمل شبكة صرف أمطار بطول الطريق .



كما تابع الهجان أعمال رصف طريق أبو الغيط الحادثة بالقناطر الخيرية بتكلفة ٦٥ مليون جنيه تحت إشراف مديرية الطرق والنقل حيث تفقد المحافظ الأعمال بعد الانتهاء من نقل كابلات كهرباء الجهد المتوسط وتمهيد الطريق بالكامل، كما تفقد المحافظ أيضا أعمال وضع طبقة السن للمرحله الأولى والتي تشمل ١٢٥٠ متر، ومن الجدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلومتر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18,5 متر ويعتبر طريق أبو الغيط طريق رئيسي وحيوي حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.

كما تفقد المحافظ المرحلة الثالثة من محطة معالجة صرف صحي شركس بمدينه القناطر الخيرية، والتي تقع على مساحة ٥ أفدنة والتي تبلغ طاقتها من ٨٠/٤٠ ألف م3/يوم والتي تبلغ تكلفتها ٢١١ مليون جنيه، علما بأن المرحلة الثانية للمحطة جاري الانتهاء منها لتصبح الطاقة الإجمالية التي تستوعبها المحطة بعد نهو توسعات المرحلة الثانية والثالثة ٢٣٠ ألف م3/يوم، حيث تم البدء في الأعمال في أغسطس الماضي وذلك لمدة 18 شهر.