اليوم.. قطع الكهرباء عن 6 قرى فى القليوبية لأعمال الصيانة

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم الأحد عن 6 قرى بمركز طوخ لأعمال الصيانة.

وقالت الشركة إنه سيتم فصل الكهرباء على مغذى المنزلة لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى (عزبة عبدالحميد بركات - قرية الدير - عرب الحصوة).



كما سيتم فصل الكهرباء على مغذى الكسابية لإجراء صيانة من الساعة 9 صباحا وحتى إنتهاء الأعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى ( عزبة الضلال -عزبة رفعت ربيع - قرية الكسابية ).

وناشدت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة انقطاع الكهرباء.