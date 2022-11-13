عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. قطع الكهرباء عن 6 قرى فى القليوبية لأعمال الصيانة

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم الأحد عن 6 قرى بمركز طوخ لأعمال الصيانة.

وقالت الشركة إنه سيتم فصل الكهرباء على مغذى المنزلة لإجراء صيانة طارئة من الساعة 9 صباحا وحتى انتهاء الاعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى (عزبة عبدالحميد بركات - قرية الدير - عرب الحصوة).

رئيس جامعة بنها يتجول داخل 7 كليات ويتفقد الامتحانات وسير العملية التعليمية


كما سيتم فصل الكهرباء على مغذى الكسابية لإجراء صيانة من الساعة 9 صباحا وحتى إنتهاء الأعمال والمناطق المتأثرة بالفصل هى ( عزبة الضلال -عزبة رفعت ربيع - قرية الكسابية ).
وناشدت الشركة أصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة انقطاع الكهرباء.

القليوبية انقطاع الكهرباء مكاتب البريد شركة كهرباء فصل الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شافوا حاجة .. جمهور شيرين يكشف مفاجأة خافية عن الكل في كتب كتابها

الجرام يقترب من 1500 جنيه لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن عودة أشرف بن شرقي للدوري المصري

كولر مش متحمّس | فرج عامر : المهاجم المتألق عاوز ينضم لـ الأهلي

الحق بيع| صعود مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 46 جنيها

الدولار ينهار بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الخطيب يتخذ إجراء جديدًا لحل أزمة غرامة كهربا للزمالك

حزينة جدا فيه سر .. رسائل مؤثرة لـ شيرين بسبب هذه الصور

موضوعات متعلقة

افتتاح مسجدين جديدين في القليوبية بتكلفة 4 ملايين جنيه

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن اليوم تستقر عند أعلى مستوى لها منذ أسبوعين

أهم الأخبار.. طريقة عمل الشلولو.. حكم عمل المرأة «مساج» للرجل.. اصطدام طائرتين في أمريكا

قصة كفاح ملهمة.. أنوار بياعة أنابيب الصبح وشيالة باليومية بالليل

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فولهام والقنوات الناقلة

أحدث أسعار سوبارو إمبريزا 2022 في مصر | صور

طلبت الخلع من زوجها لسبب خطير|مأساة سيدة ثلاثينية بين أروقة محكمة الأسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدل إطعامها.. شاهد عريس يحطم التورتة في وجه العروس|فيديو

بعد 18 عملية لتحويل نفسه إلى امرأة.. بلوجر لندن: عايز أرجع راجل

شاهد.. عملية زراعة أنف امرأة في ذراعها تحقق نجاحًا باهرًا|صور

دنيا بطمة تستعرض جمالها بفستان جديد .. شاهد

فيديو

رد فعل غير متوقع من شقيق شيرين عبدالوهاب وحماها على عودتها لحسام حبيب|فيديوجراف

سر رجوع شيرين وحسام حبيب .. تفاصيل مثيرة تكشفها لغة الجسد

مصرع 20 شخصا وإصابة 8.. كواليس سقوط ميني باص في ترعة بالدقهلية

التليفون وهذه السيارة السبب .. حبس سائق أتوبيس الدقهلية الغارق | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

محمد شعبان

قمة المناخ تاريخ جديد لقوة مصر

هبة مصطفى

طريقك أخضر يا مصر

نهى زكريا

مؤتمر المناخ.. مصر تبنى سفينة نوح

اﻟﻤﺰﻳﺪ