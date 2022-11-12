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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن 5 قرى بالقليوبية .. تعرف على المواعيد والأماكن

شبكة الكهرباء
شبكة الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية قطع الكهرباء اليوم السبت 12 نوفمبر من الساعة 9,30 صباحا وحتى انتهاء الاعمال على مغذى كفر منصور القديم بمركز طوخ وذلك لإجراء صيانة طارئة.

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وقالت الشركة ان المناطق القرى المتأثرة بالفصل هى :

 ( كفر منصور -كوم الاطرون -كفر العمار -كفر النخلة -منشأة العمار ).


وناشدت الشركة أصحاب الافران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة خلال فترة الانقطاع.


من ناحية اخرى ضبطت مديرية التموين والتجارة الخارجية في محافظة القليوبية خلال حملة تموينية 36 مخالفة متنوعة لمخابز بلدية تقوم بالاتجار في الدقيق البلدى وتنتج خبز ناقص الوزن علاوة على عدم صلاحية بعض المخابز وتحررت المحاضر اللازمة وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


وقالت مديرية التموين أن الحملة اسفرت عن تحرير عدد 36 مخالفة متنوعة للمخابز البلدية وتأكدت الحملات من توافر كافة السلع التموينية وخاصة سلعة الارز وبيعها بالسعر الرسمي وتوافر جميع المواد البترولية بمحطات تزويد السيارات بالوقود وتوافر اسطوانات البوتجاز الصغيرة والكبيرة حيث تعمل المحطات والمستودعات بانتظام وعلي النحو والمعتاد

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