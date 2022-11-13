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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان تكشف تفاصيل البرامج التدريبية للمواد الدراسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل جامعة حلوان من خلال مراكز التدريب المختلفة بالكليات علي تقديم العديد من الدورات و البرامج التدريبية للطلاب بكافة المراحل الدراسية لتطوير مهاراتهم و تأهيلهم لسوق العمل و متطلباته و تلبية احتياجات العصر . 

 

و من الدورات التدريبية التي تقدمها جامعة حلوان يعلن مركز الإستشارات القانونية والتدريب المهني القانوني بكلية الحقوق جامعة حلوان عن عقد دورات تدريبية لكافة المواد الدراسية انتظام وانتساب، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفى عميد الكلية، وإشراف الدكتور احمد عبدالله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد ابو هشيمة مدير مركز الاستشارات القانونية.

ويأتى ذلك من أجل ربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي وذلك من خلال القيام بورش عمل والتدريب على عرض القضايا العملية وكيفية حلها، لذا فقد تقرر البدء في عقد هذه الدورات بمقرر البحري والجوي الفرقة الرابعة.


وقد كشفت ادارة كلية الحقوق جامعة حلوان انه علي الطلاب الراغبين بالاشتراك بالدورات التدريبية التوجه إلي  حمدي كمال بالإدارة المالية بالدور الأرضى بكلية الحقوق للحجز ، كما كشفت انه يحصل المشترك على المادة العلمية وشهادة لكل من اجتاز الدورة .

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ويحاضر في الدورات التدريبية كلا من : الدكتور نادية محمد معوض، الدكتور احمد ماهر، الدكتور أحمد كمال، الدكتور محمد عبد المنعم، الدكتور أحمد سعيد، الدكتور محمد احمد عجمى.

كلية الحقوق جامعة حلوان الدورات التدريبية Jobs Education

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