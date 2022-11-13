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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عميد تجارة حلوان: التغيرات المناخية قضية العصر والتوعية بتأثيرها ضرورة

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

شهدت الجامعات المصرية على مدار الفترة الماضية اهتمام كبير بقضية التغير المناخي من خلال المعارض والمسابقات التي أجريت للطلاب ، بينما تستعد وزارة التعليم العالي إلى إحداث نقلة كبيرة بهذا الشأن من خلال وضع مقررات دراسية حول قضايا المناخ.


ومن جهته، قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد تم توجيه البحث العلمي لوضع برامج مخصصة لكيفية التعامل مع التغير المناخي في مرحلة البكالوريوس، على أن يبدأ التدريس بها خلال الفصل الدراسي الثاني، أو العام الدراسي المقبل بحد اقصى  بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات البحثية الخاصة بهذا الشأن.


وصرحت الدكتورة اماني فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان لصدي البلد حول إضافة مقررات دراسية عن التغيرات المناخية داخل مرحلة البكالوريوس بالجامعات المصرية ، انه امر في غاية الاهمية حيث ان التغيرات المناخية تعد حاليا  هي قضية العصر و تشغل العالم كله لما لها من تأثير علي كافة جوانب الحياة .

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و تابعت عميد كلية التجارة جامعة حلوان أنه يجب التوعية بهذه القضية ضمن مقررات دراسية  لاهمية تحقيق التكيف مع الظواهر المناخية،  لتحقيق اهداف التنمية و تطوير المجتمع .

وأضافت الدكتور اماني فاخر انه يجب أيضا تحقيق التعاون بين كافة جهات المجتمع  للتكيف و التوعية بقضية التغيرات المناخية و ان هذا لن يحدث إلا اذا تمت توعية كافة جهات المجتمع و توعية طلاب الجامعات هي اهم نقطة لذلك لانهم هم جيل المستقبل.

وزارة التعليم العالى المشروعات البحثية التغيرات المناخية منظومة التعليم Jobs Education

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