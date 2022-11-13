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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق: نجم الزمالك السابق خارج حسابات تعاقدات الأهلي في يناير

الاهلي
الاهلي

أكد الإعلامي محمد فاروق، لاعب الأهلي السابق، أن أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر المعار إلى نادي الوحدة الإماراتي خارج حسابات النادي الأهلي تمامًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة في يناير.

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وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية :«الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع أحمد رفعت لاعب الوحدة الإماراتي للتعاقد معه في يناير المقبل اللاعب خارج حسابات نادى الأهلى في انتقالات الشتاء».

وأضاف:«الأهلي تفاوض في وقت سابق مع أحمد رفعت وتحديدًا في انتقالات الصيف، وبعد رحيله إلى الدورى الإماراتى لم يحدث أي مفاوضات معه من قريب أو بعيد مع اللاعب».

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