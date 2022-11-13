نيللي كريم تستعرض جمالها خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي .. شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صورة جديدة للفنانة نيللي كريم رفقة زوجها خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

وتألقت نيللي كريم ، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر الجذاب، وتميز الفستان بتفصيلة أنيقة ولافته تكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نيللي كريم في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز أنوثتها.

وتبدأ اليوم فعاليات مهرجات القاهر السينمائي في دورته الـ44، ويحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود