علي عبدالنبي: النووي أنظف أنواع الطاقة الموجودة على سطح الأرض

قال الدكتورعلي عبدالنبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا،إن الطاقة النووية هي أنظف أنواع الطاقة الموجودة على سطح الأرض حالياً .

وأضاف" عبد النبي " خلال لقائة ، مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC" " اليوم أنة عندما نقول نووي، الناس بتنظر إلى ما حدث في هيروشيما عام 1945، وغيرها من الحوادث النووية، ولكن حين النظر إليها من إنتاج الإنبعاثات فهي أقل من الطاقة المتجددة المتعارفة من رياح وشمس.



وكشف " نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا" ، أن كل مصدر طاقة له مميزاته وعيوبه، إلا أن الطاقة النووية اليوم أصبح معدلات الأمان فيها مرتفعة، مشيرا الى أنه لا يوجد ما يسمى معدلات الأمان في شيء بنسبة 100%، لكن المسمى الأصلي أن معدلات الأمان المرتفعة في الطاقة النظيفة المستدامة البديل الوحيد للوقود الأحفوري.



https://www.youtube.com/watch?v=ojepiDifLAw