أستاذ هندسة الطاقة : هناك تطور تكنولوجي كبير جداً في الطاقة

قال الدكتور حافظ السلماوي ، أستاذ هندسة الطاقة، إن هناك تطورا تكنولوجيا كبيرا جداً في الطاقة مشيرا الى ، أن حجم ما ينتج به وحدة منتج بكثير من الانتاج بينما الان اصبحت اقل كثير مما كان يستخدم في التكنولوجيات القديمة .

وأضاف" السلماوي " خلال لقائة ، مع الاعلامية إنجي أنور ، ببرنامج " مصر جديدة" المذاع على قناة ETC" " اليوم أن عمليات الهدر التى كانت تمم للطاقة أو الاستخدام الغير رشيد للطاقة سوء القطاعات الصناعية او المنزلية او المواصلات، خاصة فى قطاع النقل ، مثل ان النقل على القضبان اكثر كفاءة من النقل على الطرق ، بينما النقل الجماعى من حيث التكلفة اعلى كفاءة من النقل بالسيارات الخاصة .

وتابع" الدكتور حافظ السلماوي ، أستاذ هندسة الطاقة " أن النقل باستخدام باستخدام السيارات الكهربائية يعتبر أعلى كفاءة جدا من النقل بإستخدام السيارات التى تستخدم البترول والغاز " مشدد على أن هناك نوع من التداخل ما بين كفاءة الطاقة وبين التحول فى فكرة استخدامنا للطاقة ربشكل عام .