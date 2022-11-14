من أحلى.. نجمات اخترن اللون الأسود لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان القاهر السينمائي في دورته الـ44، ويحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وقد ألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود

وأثارت بعض النجمات الجدل على السجادة الحمراء من خلال إطلالتهن الجريئة والمثيرة باللون الاسود و كان من ضمنهن الفنانة ريهام حجاج ولقاء الخميسي و اروى جودة والهام شاهين.

وفى هذا التقرير نعرض لكم فساتين النجمات اللاتى اثرن الجدل بإطلالتهن..

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