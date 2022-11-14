كريستيانو رونالدو يفجر مفاجأة عن سبب عدم انتقاله لمان سيتي

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، أن السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لـ الشياطين الحمر هو سبب رفضه الانتقال إلى مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد لم يتطور..

وقال كريستيانو رونالدو خلال حواره مع الصحفي بيرس مورجان منذ قليل: لم يحدث تطور في النادي منذ رحيل السير أليكس فيرجسون، وهو يعرف النادي أفضل من أي شخص آخر، ويعرف أن النادي لا يسير بالمسار الذي يستحق أن يسير به، هو يعرف ذلك والجميع يعرف هذا الشيء، الأشخاص الذين لا يرون ذلك؛ هذا بسبب أنهم لايريدون رؤية الأمر، إنهم عميان.

وأضاف: السير أليكس فيرجسون قال لي من المستحيل أن تذهب إلى مانشستر سيتي، قلت له حسنًا يا زعيم، ولم يحدث ذلك.

وواصل: لم يتغير شيء داخل مانشستر يونايتد منذ أن غادرت، حمام السباحة، الجاكوزي، الصالة الرياضية، بعض التقنيات، حتى الطهاة الذين أقدرهم وأحبهم، كنت أعتقد أنني سأرى بنية تحتية وتقنيات جديدة ولكنني رأيت أشياء كنت أراها وأنا بعمر الـ21.

وأكمل بشأن غيابه عن الفترة التحضيرية لمانشستر يونايتد بداية الموسم: ابنتي دخلت المستشفى في يوليو، ولذلك تغيبت عن تحضيرات الفريق قبل بداية الموسم.

وأكد: لم أتوقع أبدًا أن أرى تصفيق جماهير ليفربول لدقيقة واحدة على التوالي، ‏أما مانشستر يونايتد فلم يظهر لي أي تعاطف على الإطلاق ولم يدعمني أحد خلال هذا الوقت العصيب.

وعن مستقبله مع مانشستر يونايتد: لن أخرج عن البريميرليج هناك نادي يريد التعاقد معي واتفقنا على كل شيء.

وأتم رونالدو حديثه قائلًا: كما قال بيكاسو، عليك تدمير الشيء لتعيد بناءه، إن بدأو بفعل الشيء معي فبالنسبة لي، لا مشكلة.