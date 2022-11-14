رونالدو يفتح النار على مانشستر يونايتد

هاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للشياطين الحمر، وكذلك رالف رانجينك المدير الفني السابق للفريق.

كريستيانو رونالدو..

وقال كريستيانو رونالدو خلال حواره مع الصحفي بيرس مورجان منذ قليل: أنا لا أحترم تين هاج لأنه لا يظهر الاحترام لي، إذا لم تكن تحترمني، فلن أحترمك أبدًا.

وأضاف: لقد تعرضت للخيانة في مانشستر يونايتد، والخيانة التي تعرضت لها ليست على مستوى المدرب وحسب، بل هناك شخصان أو 3 على المستوى الإداري شعرت أنهم خانوني.

وواصل: الأمر ليس جديدًا، بل هناك أشخاص لم يرغبوا بوجودي في النادي منذ العام الماضي وليس هذا العام، وحاولوا فعل كل شيء من أجل رحيلي عن الفريق.

وأكمل رونالدو بشأن النمساوي رالف رانجينك مدرب مانشستر يونايتد السابق: إذا لم تكن مدربًا من الأساس، كيف تشرف على تدريب نادٍ بحجم مانشستر يونايتد، خاصة وأنني لم أسمع عنه من قبل.

وأشار بشأن الانتقادات التي يتعرض لها من قبل واين روني: لا أعرف لماذا ينتقدني كثيرًا، ربما لأنه اعتزل وأنا لازلت ألعب على أعلى مستوى.

وأتم رونالدو حديثه قائلًا: على الجمهور معرفة الحقيقة، أريد الأفضل للنادي ولهذا السبب أتيت لمانشستر يونايتد، ولكن هنالك أمور تحدث في الداخل، الإدارة لا تساعدنا على الوصول لأعلى مستوى مثل مانشستر سيتي، ليفربول وحتى أرسنال.