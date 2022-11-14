أمير رمسيس :ردود الفعل خير مثال لنجاح افتتاح القاهرة السينمائي

قال المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، إن إدارة المهرجان حرصت على عودة الشكل القديم للفعاليات وذلك من خلال الابتعاد عن الفقرات الكوميدية والاكتفاء بالجانب الفني.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر قناة سي بي سي :" ردود الفعل خير مثال لنجاح الافتتاح.

وأشار الي أهمية الورش السينمائية المتاحة هذا العام من المهرجان، حيث يتم تنظيم ورشتي عمل، إحداهما للمخرج العالمي بيلا تارا لمدة عشرة أيام تضم سينمائين شباب، والأخرى هي دورة التصوير السينمائي للشباب من كل محافظات مصر.

https://youtu.be/xqzqTw2Gakg