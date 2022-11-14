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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار النفط تسجل قفزة جديدة عالميا مع زيادة الطلب

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المئة اليوم الاثنين لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة في الوقت الذي خففت فيه الصين بعض بروتوكولاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا مما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

 

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 96.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعا 1.1 في المئة عند الإغلاق يوم الجمعة، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

 

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.76 دولار للبرميل بارتفاع 80 سنتا أو 0.9 في المئة بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة 2.9 في المئة.

 

وارتفعت أسعار السلع الأساسية يوم الجمعة بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ولكن الإصابات بفيروس كوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

وقالت مؤسسة أي.إن.جي في مذكرة إن "أحدث تخفيف في متطلبات الحجر الصحي هو بالتأكيد خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن من المرجح أن تحتاج السوق إلى مزيد من التيسير إذا كان هذا الحماس الأخير سيستمر".

 

وما زال طلب الصين على النفط من السعودية، أكبر مصدر في العالم، ضعيفا بعد أن طلبت مصاف كثيرة رفع كميات أقل من الخام في ديسمبر.

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