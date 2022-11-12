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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يغلق على ارتفاع مع تخفيف الصين لقيود الجائحة لكنه يتكبد خسائر أسبوعية

صدى البلد

ارتفعت أسعار النفط  ‏قبل أن تتقلص بعض المكاسب بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض ‏القيود الصارمة المتعلقة بجائحة كورونا البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط ‏الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.‏


وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 2.49 دولار أو بنسبة ‏‎2.88%‎‏ إلى ‏‏88.96 دولار للبرميل عند التسوية، لكنه تكبد خسارة هذا الأسبوع بنحو ‏‎4%‎‏.‏


وارتفعت عقود برنت بنسبة ‏‎1.1%‎‏ أو بنحو 2.32 دولار إلى 95.99 دولار ‏للبرميل عند التسوية، لكن الخام سجل خسائر أسبوعية بنسبة ‏‎2.6%‎‏.‏

 

وتكبد كل من الخام الأميركي وخام برنت خسائر أسبوعية بسبب ارتفاع ‏مخزونات النفط الأميركية واستمرار المخاوف بشأن الحد من الطلب على الوقود ‏في الصين، لكن مكاسب نهاية الأسبوع حدت من الخسائر.‏


ويعزز ضعف الدولار الأميركي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين ‏من حائزي العملات الأخرى.‏


كما ارتفعت الأسعار أيضا اليوم الجمعة بعد أن عزز ارتفاع التضخم الأميركي ‏على نحو أقل من المتوقع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي حجم ‏الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.‏

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