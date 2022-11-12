النفط يغلق على ارتفاع مع تخفيف الصين لقيود الجائحة لكنه يتكبد خسائر أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط قبل أن تتقلص بعض المكاسب بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المتعلقة بجائحة كورونا البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 2.49 دولار أو بنسبة 2.88% إلى 88.96 دولار للبرميل عند التسوية، لكنه تكبد خسارة هذا الأسبوع بنحو 4%.
وارتفعت عقود برنت بنسبة 1.1% أو بنحو 2.32 دولار إلى 95.99 دولار للبرميل عند التسوية، لكن الخام سجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.6%.
وتكبد كل من الخام الأميركي وخام برنت خسائر أسبوعية بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأميركية واستمرار المخاوف بشأن الحد من الطلب على الوقود في الصين، لكن مكاسب نهاية الأسبوع حدت من الخسائر.
ويعزز ضعف الدولار الأميركي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
كما ارتفعت الأسعار أيضا اليوم الجمعة بعد أن عزز ارتفاع التضخم الأميركي على نحو أقل من المتوقع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي حجم الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.