النفط يغلق على ارتفاع مع تخفيف الصين لقيود الجائحة لكنه يتكبد خسائر أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط ‏قبل أن تتقلص بعض المكاسب بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض ‏القيود الصارمة المتعلقة بجائحة كورونا البلاد، مما عزز الآمال في تحسن النشاط ‏الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.‏



وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنحو 2.49 دولار أو بنسبة ‏‎2.88%‎‏ إلى ‏‏88.96 دولار للبرميل عند التسوية، لكنه تكبد خسارة هذا الأسبوع بنحو ‏‎4%‎‏.‏



وارتفعت عقود برنت بنسبة ‏‎1.1%‎‏ أو بنحو 2.32 دولار إلى 95.99 دولار ‏للبرميل عند التسوية، لكن الخام سجل خسائر أسبوعية بنسبة ‏‎2.6%‎‏.‏





وتكبد كل من الخام الأميركي وخام برنت خسائر أسبوعية بسبب ارتفاع ‏مخزونات النفط الأميركية واستمرار المخاوف بشأن الحد من الطلب على الوقود ‏في الصين، لكن مكاسب نهاية الأسبوع حدت من الخسائر.‏



ويعزز ضعف الدولار الأميركي الطلب على النفط لأنه يجعله أرخص للمشترين ‏من حائزي العملات الأخرى.‏



كما ارتفعت الأسعار أيضا اليوم الجمعة بعد أن عزز ارتفاع التضخم الأميركي ‏على نحو أقل من المتوقع الآمال في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفدرالي حجم ‏الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة.‏