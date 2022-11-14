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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

هدى الإتربي تتصدر التريند بعد تألقها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

صدى البلد

تصدرت الفنانة هدى الإتربي تريندات السوشيال ميديا، منذ أمس الأحد، وحتى اليوم الاثنين، وذلك بعد أن لفتت الأنظار بتألقها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ44، واعتبرها كثيرون واحدة من أشيك نجمات حفل الافتتاح، بأناقتها وإطلالتها اللافتة.


وظهرت هدى الإتربي بإطلالة مبهرة لفتت الانتباه ولاقت إعجاب حضور المهرجان ومتابعوه، حيث ارتدت جمبسوت أنيقا ومميزا باللون البيج الفاتح، وتميز الجمبسوت بمجموعة من التطريز اللافت الذي يبرز جمال أنوثتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هدى الإتربي في المكياج بالألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الناعم.

وتعد هدى الأتربى من النجمات الصاعدات بقوة في مجال الفن، حيث استطاعت لفت الأنظار إليها من بداية اتجاهها للفن، وأثبتت موهبتها فى العديد من الأدوار منها مسلسلات «اللى مالوش كبير» و«ضل راجل» و«شارع 9» و«ورا كل باب» و«الزوجة 18» و«خيانة عهد» و«فرصة ثانية» و«مليكة» و«كلبش» وأفلام «على بابا» و«ماما حامل» و«نادى الرجال السرى»، وغيرها من الأعمال الهامة التى شاركت فيها.

وتميزت هدى الإتربى بالتنوع فى اختيار أدوراها فى الدراما التي تواجدت بها بشكل لافت، حيث تحرص على التواجد في أعمال غير متشابهة وهو ما أظهر قدراتها التمثيلية فى السينما والتليفزيون.

وانطلقت فعاليات الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأحد، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر الجارى.

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