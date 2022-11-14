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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف جماهير الأهلي.. خبير لوائح يكشف مفاجأة عن عقوبات مباراة الداخلية

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

علق عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، على العقوبات الصادرة بإيقاف جماهير النادي الأهلي في مباراة الداخلية التى أقيمت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، وذلك من جانب رابطة الأندية المحترفة.

وقال عامر العمايرة، عن إيقاف جماهير الأهلي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عقوبة السباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة الذي لم يؤدى إلى إيقاف الحكم المباراة، غرامة مالية 20 ألف جنيه”.

وتابع: “مافيش حرمان للجمهور من حضور المباريات، فى يا ريت يكتب ذلك باللائحة”.

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عقوبات صارمة

عاقبت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، جماهير النادي الأهلي في مباراة الداخلية التي جمعت بينهما فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

وقررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إيقاف 986 مشجعا من جماهير الأهلي الحاضرين في مباراة الداخلية، مباراتين بسبب الإساءة لبورسعيد مع التحذير بمنعهم حتي نهاية الموسم إذا تكرر الأمر.

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الأهلي يهزم الداخلية 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا كبيرا على مضيفه الداخلية برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما بملعب السويس ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وسجل رباعية الأهلي محمد شريف في الدقيقة الثانية وحمدي فتحي في الدقيقة 6 وكريم فؤاد “هدفين” في الدقيقتين 47 و53 من عمر اللقا، بينما أحرز هدف الداخلية اللاعب النيجيري الفريد في الدقيقة 13.

الفوز رفع رصيد الأهلي الى 9 نقاط فى صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بالتساوي مع الاتحاد السكندري ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند نقطة وحيدة فى المركز السادس عشر من ترتيب جدول المسابقة.

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ملخص المباراة 

جاء الهدف الأول للأهلي من عرضية من كريم فؤاد داخل منطقة الجزاء قابلها محمد شريف بتسديدة قوية مرت من تحت يد حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة الثالثة من زمن المباراة .

وسجل الهدف الثاني للأهلي  حمدي فتحي فى الدقيقة السادسة بعد تسديدة قوية من كريم فؤاد من الناحية اليمنى بقدمه اليسرى تصدى لها حارس فريق الداخلية وتابعها حمدي فتحي بقدمه فى المرمى الخالي .

وقلص الفارق للداخلية اللاعب فانوم الفريد فى الدقيقة 13  بعد  مرور رائع من كريستوفر جون من يسار منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها محمد الشناوي حارس الأهلي لترتد إلى فانوم ألفريد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث بقدم كريم فؤاد من تمريرة من أفشة خلف خطوط دفاع الداخلية وصلت عند كريم فؤاد سددها بوجه القدم الخارجي على يمين حارس الداخلية إلى داخل الشباك فى الدقيقة 47

وأضاف الهدف الرابع كريم فؤاد  فى الدقيقة 53 بعد تمريرة مميزة من محمد شريف ليسدد كريم الكرة أعلى شباك حارس الداخلية .

والغى الحكم هدف الأهلي الخامس الذي أحرزه كريم فؤاد بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفار فى الدقيقة 72 من زمن اللقاء .

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