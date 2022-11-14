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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديا.. سيراميكا كليوباترا يفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين

مباراة سيراميكا كليوباترا
مباراة سيراميكا كليوباترا والمصري

فاز  الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا على نظيره فريق المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، في المباراة الودية التي جمعت بينهما عصر اليوم الاثنين بالقاهرة.

جاء ذلك ضمن استعدادات المصري لمباراته بدور الثمانية لبطولة كأس مصر 2022/2021 ، والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك وهي المباراة المقرر إقامتها في السادس والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.
 

استغل الكابتن ايهاب جلال المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه وخاصة الشباب خلال الشوط الثاني للمباراة لمنحهم الفرصة للتعرف على مستواهم ومنحهم الاحتكاك القوي في مباراة قوية أمام منافس قوي وعنيد كسيراميكا الذي تقدم بهدف في منتصف الشوط الأول قبل أن ينجح الجزائري المتألق عبد الرحيم دغموم في ادراك هدف التعادل للمصري في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط .

وفي الشوط الثاني ينجح عبد الرحيم دغموم في اضافة الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الثامنة ، ليبدأ الكابتن ايهاب جلال في سحب لاعبيه الأساسيين والدفع بالناشئين وهو ما منح الفرصة لسيراميكا لادراك التعادل في الدقيقة الخامسة والثلاثين ، قبل أن ينجح في ادارك هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة ، ولم تسعف الدقائق الأخيرة لاعبي المصري في إدراك هدف التعادل.

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تشكيل المصري : 

محمود جاد في حراسة المرمى ، كريم العراقي ، اسلام المزين ، محمد دبش ، عمرو طارق لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي فريد شوقي وحسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، يتقدمهم الثلاثي محمد عنتر والياس الجلاصي وعبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فرانك ايتوجا.

فيما دفع الكابتن إيهاب جلال في الشوط الثاني من المباراة بالحارس أحمد مسعود ومصطفى أيمن وأحمد جوهر وأحمد شداد وابراهيم سعيد وعمرو المرسي وعبد السلام أحمد بدلًا من محمود جاد واسلام المزين والياس الجلاصي وفريد شوقي وحسن علي وفرانك ايتوجا ومحمد عنتر.

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