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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رائد المناخ ومحافظ سيناء يتفقدان توربيدة رياح ابتكرها طلاب هندسة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تفقد اليوم الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جناح جامعة عين شمس المشارك بمعرض الإبداع الأخضر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن فاعليات مؤتمر الدول الأطراف( قمة المناخ COP27)، حيث استمعا لشرح تفصيلي من د. أحمد العوضي مدير مركز التميز للاستدامة بالجامعة، حول أبرز إنجازات وجهود جامعة عين شمس في مجال التحول للأخضر وكذلك  التعرف على توربيدة الرياح  ASU wind التى ابتكرها طلاب كلية الهندسة والتى حصدت المركز الأول عالمياً في كبريات المسابقات الدولية وهي مصرية الصنع بنسبة ١٠٠ %.

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"مهارات الترجمة من اللغة التركية للعربية" .. ورشة عمل مجانية بآداب عين شمس

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لتقليل الانبعاث الكربونية.. رئيس جامعة عين شمس يكشف لصدى البلد تفاصيل المستشفى الافتراضي

وتابعا فيلماً تسجيلياً يرصد جهود جامعة عين شمس وما نفذته من مشروعات بحثية وتطبيقية تنفيذاً للهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

هذا وتواصل جامعة عين شمس مشاركتها بقمة المناخ وسط حضور دولي كثيف من مختلف دول العالم. 

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ الأمم المتحدة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ اللواء خالد فودة جامعة عين شمس Jobs Education

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