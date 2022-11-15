بورصة السيارات| زيادة 50 ألف جنيه في أسعار جاك j7 موديل 2022

شهدت السيارة جاك j7 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة بالسوق المصري، حيث شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، بينما قدرت نسبة الزيادة بنحو 50 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث أسعار السيارة جاك j7 موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الأخيرة

جاك j7 موديل 2022

السعر الرسمي للسيارة جاك j7 موديل 2022

تقدم الفئة الاولى من السيارة جاك j7 موديل 2022 بقيمة قدرها 549.900 ألف جنيه بدلاً من 499.900 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 579.900 ألف جنيه بدلاً من 529.900 ألف جنيه.

جاك j7 موديل 2022

وتتمتع السيارة جاك j7 موديل 2022 بقدرات فنية تتمثل في محرك تيربو رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكي الحركة دفع امامي CVT.

جاك j7 موديل 2022

وتصل السيارة جاك j7 موديل 2022 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 10.5 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لترات عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

جاك j7 موديل 2022

وتحتوي السيارة جاك j7 موديل 2022 على مكابح ABS، ونظام EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، بالاضافة إلى منظومة الحماية للوسائد الهوائية، مع قفل مركزي، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة المتابعة، إلى جانب باقة من وسائل الرفاهية والتحكم.