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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات| زيادة 50 ألف جنيه في أسعار جاك j7 موديل 2022

جاك j7 موديل 2022
جاك j7 موديل 2022

شهدت السيارة جاك j7 موديل 2022 زيادة سعرية جديدة بالسوق المصري، حيث شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من تلك النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، بينما قدرت نسبة الزيادة بنحو 50 ألف جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري أحدث أسعار السيارة جاك j7 موديل 2022 في مصر بعد الزيادة الأخيرة 

جاك j7 موديل 2022 

السعر الرسمي للسيارة جاك j7 موديل 2022 

 

تقدم الفئة الاولى من السيارة جاك j7 موديل 2022 بقيمة قدرها 549.900 ألف جنيه بدلاً من 499.900 ألف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 579.900 ألف جنيه بدلاً من 529.900 ألف جنيه.

جاك j7 موديل 2022 

وتتمتع السيارة جاك j7 موديل 2022 بقدرات فنية تتمثل في محرك تيربو رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكي الحركة دفع امامي CVT.

جاك j7 موديل 2022 

وتصل السيارة جاك j7 موديل 2022 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية تستغرق 10.5 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لترات عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

جاك j7 موديل 2022 

وتحتوي السيارة جاك j7 موديل 2022 على مكابح ABS، ونظام EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، بالاضافة إلى منظومة الحماية للوسائد الهوائية، مع قفل مركزي، وحساسات ركن، وكاميرا لسهولة المتابعة، إلى جانب باقة من وسائل الرفاهية والتحكم.

جاك جاك J7 السيارة جاك j7 أسعار السيارة جاك J7 موديل 2022

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