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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجنة مكافحة كورونا: حقنة البرد جريمة.. فيديو

حقنة البرد
حقنة البرد

حذر الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، من الحصول على حقنة البرد حال الإصابة بأي فيروس مثل الفيروس المخلوي التنفسي.

 

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وقال حسام حسني في مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور: ” حقنة البرد التي يحصل عليها الكثيرين حال إصابتهم بأي فيروس تنفسي جريمة”.

 

وأضاف حسام حسني: "البعض يقوم بالحصول على حقنة البرد والمضاد الحيوي حال الإصابة بأي فيروس، وهذا أمر غير صحيح".

 

وتابع حسام حسني: "المضاد الحيوي مضاد للبكتيريا وليس الفيروسات وبالتالي حقن البرد ملهاش لازمة لأن الفيروسات لا تستجيب للمضادات الحيوية الخاصة بالبكتيريا".

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