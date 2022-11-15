نهال عنبر: والدتي كانت هتقاطعني بسبب التمثيل.. فيديو

قالت الفنانة نهال عنبر، إن عائلتها كانت تعارضها فى دخولها عالم الفن فى بداية مشوارها الفنى وخاصة والدتها كانت تقف ضدها بشدة وقامت بفعل أشياء كثيرة لتمنعها من الفن.

وذكرت "نهال عنبر" خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن والدتها قامت بفعل كان سوف يقطع علاقتهما ببعض إذا كانت دخلت عالم الفن بالفعل، قائلة "مامتى عملت معايا فعل كان فيها قطيعة لو كنت مثلت".

وتابعت نهال عنبر أنها كانت تعمل فى مجال السياحة قبل دخولها عالم الفن وعملت بهذا المجال لمدة 10 أعوام كاملة، مشيرة إلى أنها دخلت عالم الفن فى أخر 5 سنوات عمل فى الشركة السياحية.