قرار من الخطيب بشأن حضور جماهير الأهلي للمباريات

قال الإعلامي محمد فاروق إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرر تشكيل لجنة؛ لإدارة أزمة دخول مباريات الفريق الأحمر في بطولة الدوري الممتاز، خاصة بعد أزمة التذاكر التي حدثت مؤخرا.

وأضاف الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" استقر النادي الأهلي على تشكيل لجنة لإدارة حضور جماهير النادي مباريات الدوري الممتاز، تكون برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، ومعه محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، وعضو آخر بالمجلس، خلال الفترة القادمة لتنظيم حضور الجماهير مباريات الدوري".

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لمباراة المقاولون العرب في كأس مصر والمحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.